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محكمة العدل الدولية ترفض شكوى السودان ضد الإمارات
أخبار دولية
2025-05-05 | 09:34
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محكمة العدل الدولية ترفض شكوى السودان ضد الإمارات
رفضت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة دعوى رفعها السودان ضد الإمارات العربية المتحدة بتهمة التواطؤ في ارتكاب إبادة جماعية في الحرب التي تمزق البلاد منذ أكثر من عامين.
ورفع السودان أمام محكمة العدل الدولية الدعوى ضد الإمارات قائلا إن مساندتها لقوات الدعم السريع تُسهم في ارتكاب إبادة جماعية، وهي اتهامات نفتها الإمارات بشدة.
لكن محكمة العدل الدولية قالت إنها تفتقر إلى الاختصاص القضائي للبت في القضية، ورفضت الدعوى.
أخبار دولية
العدل
الدولية
السودان
الإمارات
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