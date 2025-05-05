إيران تتهم نتانياهو بالسعي لجر الولايات المتحدة إلى "كارثة" في الشرق الأوسط

اتهم وزير الخارجية الإيرانيّ عباس عراقجي إسرائيل بالسعي لجر الولايات المتحدة الى "كارثة" في الشرق الأوسط، محذرا من أي محاولة لشن حرب على إيران.



وكتب عراقجي على منصة اكس أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو "يتدخل في شكل مباشر لدى الحكومة الأميركية لجرها الى كارثة أخرى في منطقتنا".