نتنياهو: الهجوم الجديد على غزة سيكون مكثفًا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين أن الهجوم الجديد على غزة سيكون بمثابة عملية عسكرية مكثفة بهدف هزيمة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، لكنه لم يحدد مساحة الأراضي التي ستسيطر عليها إسرائيل في القطاع.



وقال نتنياهو في مقطع مصور نشر على منصة إكس: "سيتم نقل السكان حفاظًا على سلامتهم".



وذكر أن الجنود الإسرائيليين لن يدخلوا غزة ويشنوا غارات ثم ينسحبوا.



وأشار إلى أن "النية هي عكس ذلك".