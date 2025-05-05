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أدرعي: "حماس" تواصل التعنت ولدينا خطة مرتبة حيث نتقدم وننتقل إلى مرحلة جديدة وأعنف

أخبار دولية
2025-05-05 | 12:58
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أدرعي: &quot;حماس&quot; تواصل التعنت ولدينا خطة مرتبة حيث نتقدم وننتقل إلى مرحلة جديدة وأعنف
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أدرعي: "حماس" تواصل التعنت ولدينا خطة مرتبة حيث نتقدم وننتقل إلى مرحلة جديدة وأعنف

رأى المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّ "حماس" تواصل التعنت. 

وقال: "لدينا خطة مرتبة حيث نتقدم وننتقل إلى مرحلة جديدة وأعنف - عملية عربات جدعون".

وأوضح أنّ هدف العملية يكمن في اعادة المختطفين وإسقاط وحسم حكم "حماس".

كما أوضح: 

"ستشمل العملية هجومًا واسعًا وتوجيه معظم سكان القطاع بهدف حمايتها في منطقة خالية من حماس ومواصلة الضربات الجوية والقضاء على مخربين وتفكيك بنى تحتية ارهابية.

سنعيد الصيغة التي نفذناها في رفح أيضًا في مناطق إضافية في القطاع 

حماس أخطأت ولا تزال تخطئ في فهم مدى اصرارنا. حماس بدأت بهجوم بشع ضدنا وهي التي تمس بسكان غزة، هي التي تجلب الدمار والخراب

شاهدنا هذا الأسبوع حماس تسرق محلات وتسوق الغذاء من سكان قطاع غزة. حماس تقوم بتجويع سكان غزة".

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