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ضربات على ميناء الحديدة اليمنيّ
أخبار دولية
2025-05-05 | 13:07
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ضربات على ميناء الحديدة اليمنيّ
شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل ست ضربات على ميناء الحديدة اليمنيّ، وفق قناة المسيرة التابعة للحوثيين.
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