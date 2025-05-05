صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الإقتصادي المصري هذا الأسبوع

أعلنت أنغام الشامي المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي أن الصندوق سيبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في القاهرة هذا الأسبوع.



وتأتي هذه المراجعة بعد أشهر قليلة من موافقة الصندوق في آذار على صرف شريحة 1.2 مليار دولار لمصر عقب استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق قيمته ثمانية مليارات دولار.