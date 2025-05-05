الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
15
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
15
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الإقتصادي المصري هذا الأسبوع
أخبار دولية
2025-05-05 | 14:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الإقتصادي المصري هذا الأسبوع
أعلنت أنغام الشامي المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي أن الصندوق سيبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في القاهرة هذا الأسبوع.
وتأتي هذه المراجعة بعد أشهر قليلة من موافقة الصندوق في آذار على صرف شريحة 1.2 مليار دولار لمصر عقب استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق قيمته ثمانية مليارات دولار.
اقتصاد
أخبار دولية
النقد
المراجعة
الخامسة
لبرنامج
الإصلاح
الإقتصادي
المصري
الأسبوع
التالي
إيران تنفي مساعدة الحوثيين لتنفيذ هجومهم الصاروخي على مطار بن غوريون
إستشهاد 19 فلسطينيا إثر غارات إسرائيلية فجرا في شمال قطاع غزة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:10
متحدث: صندوق النقد الدوليّ يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصاديّ المصريّ في القاهرة هذا الأسبوع
آخر الأخبار
14:10
متحدث: صندوق النقد الدوليّ يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصاديّ المصريّ في القاهرة هذا الأسبوع
0
أخبار لبنان
2025-04-11
سلام: الحكومة ماضية في تطبيق برنامج الاصلاح واقرار مشاريع قوانين تخول الاتفاق مع صندوق النقد
أخبار لبنان
2025-04-11
سلام: الحكومة ماضية في تطبيق برنامج الاصلاح واقرار مشاريع قوانين تخول الاتفاق مع صندوق النقد
0
اقتصاد
2025-02-10
صندوق النقد الدولي لسكاي نيوز عربية: لبنان بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية
اقتصاد
2025-02-10
صندوق النقد الدولي لسكاي نيوز عربية: لبنان بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية
0
أخبار لبنان
2025-04-21
البستاني من إجتماعات صندوق النقد في واشنطن: الإتفاق مع الصندوق ممر إلزامي للنهوض الإقتصادي
أخبار لبنان
2025-04-21
البستاني من إجتماعات صندوق النقد في واشنطن: الإتفاق مع الصندوق ممر إلزامي للنهوض الإقتصادي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:42
دوي انفجار ضخم في بورتسودان
أخبار دولية
00:42
دوي انفجار ضخم في بورتسودان
0
أخبار دولية
00:37
إلغاء الرحلات المجدولة في مطار بورتسودان بعد استهدافه بمسيّرة
أخبار دولية
00:37
إلغاء الرحلات المجدولة في مطار بورتسودان بعد استهدافه بمسيّرة
0
أخبار دولية
00:35
حريق في مستودعات وقود إثر هجوم بمسيرة نسبته الحكومة السودانية للدعم السريع
أخبار دولية
00:35
حريق في مستودعات وقود إثر هجوم بمسيرة نسبته الحكومة السودانية للدعم السريع
0
أخبار دولية
00:30
ماكرون يستقبل الشرع بباريس الأربعاء في أول زيارة للرئيس السوري إلى أوروبا
أخبار دولية
00:30
ماكرون يستقبل الشرع بباريس الأربعاء في أول زيارة للرئيس السوري إلى أوروبا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2025-03-06
"زوّجت قلبي لعقلي وصمت عن الحكي"... باميلا الكيك: قبل كل مشهد أطلب الله وملائكتي تستجيب وتلبسني
فنّ
2025-03-06
"زوّجت قلبي لعقلي وصمت عن الحكي"... باميلا الكيك: قبل كل مشهد أطلب الله وملائكتي تستجيب وتلبسني
0
آخر الأخبار
2025-05-04
لائحة "قرطبا بتستاهل" تفوز في الانتخابات البلدية في قرطبا
آخر الأخبار
2025-05-04
لائحة "قرطبا بتستاهل" تفوز في الانتخابات البلدية في قرطبا
0
أخبار دولية
00:30
ماكرون يستقبل الشرع بباريس الأربعاء في أول زيارة للرئيس السوري إلى أوروبا
أخبار دولية
00:30
ماكرون يستقبل الشرع بباريس الأربعاء في أول زيارة للرئيس السوري إلى أوروبا
0
أخبار لبنان
23:44
الرئيس عون في ذكرى 6 أيار: وحدة اللبنانيين وفاءٌ لدماء الشهداء
أخبار لبنان
23:44
الرئيس عون في ذكرى 6 أيار: وحدة اللبنانيين وفاءٌ لدماء الشهداء
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
7 أيار... أهلًا بالإماراتيين في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:43
7 أيار... أهلًا بالإماراتيين في لبنان
0
أخبار دولية
13:43
مؤتمر تعقده منظمة المرأة العربية لحماية المرأة من العنف السيبراني
أخبار دولية
13:43
مؤتمر تعقده منظمة المرأة العربية لحماية المرأة من العنف السيبراني
0
أخبار دولية
13:41
إجتماع للكرادلة في عدة جلسات مغلقة لتحديد مواصفات البابا المقبل وأولويات حبريته
أخبار دولية
13:41
إجتماع للكرادلة في عدة جلسات مغلقة لتحديد مواصفات البابا المقبل وأولويات حبريته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مطار بن غوريون تحت النيران... والإتهامات تطال طهران
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مطار بن غوريون تحت النيران... والإتهامات تطال طهران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الكابينت أبقى جبهات إسرائيل السبع في حال حرب... واستهداف إيران على رأس الأجندة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الكابينت أبقى جبهات إسرائيل السبع في حال حرب... واستهداف إيران على رأس الأجندة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
إتفاقيات جديدة يوقع عليها لبنان لصالح المزارعين اللبنانيين...
تقارير نشرة الاخبار
13:29
إتفاقيات جديدة يوقع عليها لبنان لصالح المزارعين اللبنانيين...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
المركزي بدأ بإعداد مشروع قانون الفجوة المالية وتوزيع المسؤوليات
تقارير نشرة الاخبار
13:24
المركزي بدأ بإعداد مشروع قانون الفجوة المالية وتوزيع المسؤوليات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
حركة حماس تسلم الدولة مطلوبين إثنين بإطلاق الصواريخ من أصل أربعة متوارين
تقارير نشرة الاخبار
13:21
حركة حماس تسلم الدولة مطلوبين إثنين بإطلاق الصواريخ من أصل أربعة متوارين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
هكذا تتوزع الدوائر الإنتخابية في الإنتخابات البلدية في الشمال
تقارير نشرة الاخبار
13:13
هكذا تتوزع الدوائر الإنتخابية في الإنتخابات البلدية في الشمال
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:06
"لادي" أصدرت تقريرها عن الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان
أخبار لبنان
09:06
"لادي" أصدرت تقريرها عن الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان
2
أخبار لبنان
11:07
جعجع: ما حصل في الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان يبشٍّر بالخير
أخبار لبنان
11:07
جعجع: ما حصل في الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان يبشٍّر بالخير
3
حال الطقس
01:32
إستقرار تام في الأحوال الجوية بدءا من الثلاثاء...
حال الطقس
01:32
إستقرار تام في الأحوال الجوية بدءا من الثلاثاء...
4
أمن وقضاء
16:05
وزارة الداخلية تنشر نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية في قضاء بعبدا
أمن وقضاء
16:05
وزارة الداخلية تنشر نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية في قضاء بعبدا
5
أمن وقضاء
01:37
الجيش: دهم معمل لتصنيع حبوب الكبتاغون في منطقة حرف السماقة - الهرمل
أمن وقضاء
01:37
الجيش: دهم معمل لتصنيع حبوب الكبتاغون في منطقة حرف السماقة - الهرمل
6
فنّ
06:15
مادونا تشعل مواقع التواصل بإطلالة جريئة في عيد ميلاد حبيبها... هذا ما ارتدته! (صور)
فنّ
06:15
مادونا تشعل مواقع التواصل بإطلالة جريئة في عيد ميلاد حبيبها... هذا ما ارتدته! (صور)
7
أخبار لبنان
03:14
اخماد حريق شبّ ليلاً في منتجع في طرابلس
أخبار لبنان
03:14
اخماد حريق شبّ ليلاً في منتجع في طرابلس
8
تقارير نشرة الاخبار
13:09
بالأرقام... قراءة أوّلية بعد يوم على إنتهاء الإنتخابات البلدية في جبل لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:09
بالأرقام... قراءة أوّلية بعد يوم على إنتهاء الإنتخابات البلدية في جبل لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More