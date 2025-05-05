ترامب يتعهد بالمساعدة في إيصال الغذاء للفلسطينيين في غزة

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددًا بالمساعدة في إيصال الغذاء إلى الفلسطينيين في غزة، وذلك عندما سئل في البيت الأبيض اليوم الاثنين عن عزم إسرائيل شن هجوم موسع على القطاع.



ولم يقل ترامب رأيه في العمليات الإسرائيلية.