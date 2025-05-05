ترامب يريد "العمل" مع إردوغان لإنهاء الحرب في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، بعد اتصال هاتفيّ مع نظيره التركيّ أنه يعتزم "العمل مع الرئيس (رجب طيب) إردوغان لوضع حد للحرب السخيفة الدامية بين روسيا وأوكرانيا".



وأكد الرئيس الأميركيّ أنه أجرى "محادثة هاتفية جيدة ومثمرة للغاية" مع الرئيس التركيّ تناولت أيضًا "سوريا وغزة وقضايا أخرى".



وأضاف ترامب "دعاني الرئيس الى زيارة تركيا وبالطريقة نفسها سيزور واشنطن"، مذكرا بعلاقته "الممتازة" مع رجب طيب إردوغان خلال ولايته الأولى (2017-2021).



ووجّه الرئيس التركيّ كلمة شكر لدونالد ترامب على "نهجه في إنهاء الحروب" حسب بيان للرئاسة التركية.



وشاركت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، في اجتماعات الحلفاء الأوروبيين والبريطانيين جول اوكرانيا.