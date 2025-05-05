ستارمر وماكرون يبحثان الوضع في غزة وأوكرانيا

ذكرت متحدثة باسم داوننج ستريت في بيان صدر اليوم الاثنين أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تحدث إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم.



وقال البيان: "خلال بحثهما الوضع في غزة، عبر الزعيمان عن قلقهما البالغ إزاء أحدث التطورات، واتفقا على ضرورة استئناف عملية السلام".



وفي ما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، أكد الزعيمان ضرورة التزام روسيا بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا لضمان محادثات سلام هادفة.