إغلاق عدد من المطارات الروسية إثر هجوم بعشرات المسيّرات الأوكرانية

أعلنت روسيا أنّ الجيش الأوكراني استهدف ليل الإثنين-الثلاثاء بعشرات الطائرات المسيّرة أراضيها، ولا سيّما موسكو، في هجوم جوّي ضخم أدّى لتوقف العمل في نحو عشرة مطارات روسية قبل ثلاثة أمام من إحياء الكرملين ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية.



ويأتي هذا الهجوم قبيل أيام من استضافة العاصمة الروسية الجمعة عرضا عسكريا ضخما سيحضره الرئيس فلاديمير بوتين ونحو عشرين زعيما أجنبيا.



وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إنّ الدفاعات المضادّة للطائرات اعترضت 19 طائرة مسيّرة في سماء العاصمة.



وأوضح أنّ الحطام سقط على شارع رئيسي جنوب موسكو، مضيفا أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

