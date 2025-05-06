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حريق في مستودعات وقود إثر هجوم بمسيرة نسبته الحكومة السودانية للدعم السريع
أخبار دولية
2025-05-06 | 00:35
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حريق في مستودعات وقود إثر هجوم بمسيرة نسبته الحكومة السودانية للدعم السريع
اتّهمت السلطات السودانية الموالية للجيش الإثنين قوات الدعم السريع بشن هجوم بمسيّرة هو الثاني خلال يومين على بورتسودان، المقر المؤقت للحكومة، حيث أدى إلى اشتعال النيران في مستودع الوقود الرئيسي.
وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس بتصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود في سماء مدينة بورتسودان بعد الهجوم الذي نسبته الحكومة إلى قوات الدعم السريع.
وتعمل السلطات السودانية على احتواء الحريق، وقد حذّر وزير الطاقة والنفط بالحكومة السودانية من "كارثة محتملة" في المنطقة من جراء انتشار النيران في عدة مستودعات "ممتلئة بالوقود".
وأفاد مصدر حكومي بوقوع انفجار ثان في المستودع ليل الإثنين، عازيا السبب إلى تمدّد النيران.
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