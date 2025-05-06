إلغاء الرحلات المجدولة في مطار بورتسودان بعد استهدافه بمسيّرة

أدت ضربة جوية بمسيّرة الثلاثاء على مطار بورتسودان إلى إلغاء كل الرحلات الجوية المجدولة، وفق ما أفاد مسؤول في المطار.



وقال المسؤول في مطار بورتسودان طالبا عدم كشف هويته إن "طائرة مسيرة استهدفت الجزء المدني من مطار بورتسودان وتم إلغاء الرحلات المجدولة"، بعد يومين من تعرض القاعدة العسكرية فيه لهجوم بمسيّرات ألقى الجيش اللوم فيه على قوات الدعم السريع.