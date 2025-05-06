دوي انفجار ضخم في بورتسودان

دوت انفجارات الثلاثاء في بورتسودان، المقر الموقت للحكومة السودانية، لليوم الثالث على التوالي منذ الهجوم بمسيّرات الذي شنّته، بحسب الجيش، قوات الدعم السريع على هذه المدينة.



وقال مراسل وكالة فرانس برس إنه سمع دوي انفجار قوي فجر الثلاثاء وشاهد سحابة من الدخان تتصاعد من جهة الميناء حيث أفاد شهود عيان بوقوع انفجار في أحد المستودعات، كما أفاد شهود بسماع أصوات مضادات أرضية تنطلق من شمال المدينة.