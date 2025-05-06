حماس تقول إن "لا معنى" لأي مفاوضات لوقف النار في "ظل حرب التجويع"

أكّد قيادي كبير في حركة حماس أن "لا معنى" لأي مفاوضات لوقف النار في ظل "حرب التجويع" الإسرائيلية في قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف "جريمة التجويع".وقال عضو المكتب السياسي في حماس باسم نعيم لوكالة فرانس برس "لا معنى لأي مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي، ولا معنى للتعامل مع أي مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار، في ظل حرب التجويع وحرب الإبادة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة" مضيفا أن "المجتمع الدولي مطالب بالضغط على حكومة (بنيامين) نتانياهو لوقف جريمة التجويع والتعطيش والقتل في غزة".