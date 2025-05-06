إيران "تدين بشدة" الضربات الإسرائيلية في اليمن

دانت إيران "بشدة" الثلاثاء الضربات الإسرائيلية التي نفذتها الدولة العبرية في اليمن على بنى تحتية تابعة للحوثيين ردا على ضربة صاروخية على مطار بن غوريون في تل أبيب.وأعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين أنه شن ضربات جوية على بنى تحتية للحوثيين في الحديدة في غرب اليمن. وأورد بيان عسكري أن الضربات نفذت "ردا على الهجمات المتكررة لنظام الحوثي الإرهابي نحو دولة إسرائيل" بواسطة صواريخ ومسيرات، مضيفا أن "البنى الإرهابية التي تمت مهاجمتها في ميناء الحديدة" تستخدم "لنقل وسائل قتالية ايرانية وعتاد عسكري".وأكّد الحوثيون أن حوالى عشر ضربات أميركية استهدفت العاصمة صنعاء فجرا ما أدى إلى إصابة 16 شخصا، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة لهم.