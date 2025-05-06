بوتين يؤكد للرئيس الإيراني تأييده التوصل لاتفاق "منصف" بين طهران وواشنطن في الملف النووي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الايراني مسعود بزشكيان أنه يؤيد التوصل إلى إتفاق "منصف" بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني الشائك، على ما أفاد الكرملين.



وعقب اتصال هاتفي بين الرئيسين، أفادت الرئاسة الروسية في بيان، بأن "الجانب الروسي جدد تأكيده على رغبته في المساهمة في تعزيز هذا الحوار من أجل التوصل إلى اتفاق منصف يرتكز على مبادئ القانون الدولي".