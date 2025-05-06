قطر تؤكد أن "الجهود مستمرة" للتوصل إلى اتفاق في قطاع غزة

أكدت قطر أن جهودها مستمرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، رغم قرار إسرائيل توسيع عملياتها وإعلان حماس عدم جدوى التفاوض في "ظل حرب التجويع".



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال مؤتمر صحافي: "جهودنا مستمرة على الرغم من صعوبة الموقف وعلى الرغم من الوضع الإنساني الكارثي المستمر في قطاع غزة ... هناك صعوبة كبيرة جدا في إطار هذه المفاوضات ولكن ... هناك اتصالات دائمة بين قطر والأطراف المعنية بما فيها الولايات المتحدة الأميركية ومع ستيف ويتكوف تحديدا".