أدرعي: انذار عاجل إلى جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي

وجه المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي انذارا عاجلا إلى جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي وفق ما يعرض في الخارطة المرفقة.



وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "ندعوكم إلى اخلاء منطقة المطار - مطار صنعاء الدولي - بشكل فوري وتحذير كل من يتواجد بجواركم عن ضرورة اخلاء هذه المنطقة فورا. عدم الإخلاء والابتعاد عن المكان يعرضكم للخطر".