ترامب: بوتين أصبح أكثر حرصا على السلام بعد انخفاض أسعار النفط

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن موسكو وكييف ترغبان في تسوية الحرب في أوكرانيا وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصبح أكثر حرصا على السلام بعد انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة.



وانخفض سعر النفط، وهو المحرك للاقتصاد الروسي، بنحو 15 دولارا للبرميل منذ بداية العام.