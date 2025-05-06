وزير المال الإسرائيلي: "غزة ستدمر بالكامل"

أعلن وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن "غزة ستدمر بالكامل".



وقال سموتريتش في معرض رده على سؤال خلال ندوة في مستوطنة "عوفرا" في الضفة الغربية المحتلة، حول رؤيته لما بعد الحرب، إن سكان غزة سيبدأون "بالمغادرة بأعداد كبيرة نحو دولة ثالثة" بعد أن يتم نقلهم إلى جنوب القطاع.