الجيش الإسرائيلي: قصفنا مطار صنعاء في اليمن ومحطات للطاقة

أعلن الجيش الإسرائيلي قصف مطار صنعاء ومحطات مركزية للطاقة يستخدمها الحوثيون في العاصمة ردا على استهداف الحوثيين مطار تل أبيب قبل يومين.وقال الجيش في بيان: "هاجم سلاح الجو قبل قليل ودمر بنى تحتية تابعة لنظام الحوثي "الإرهابي" في المطار المركزي في صنعاء ... كما تمت مهاجمة محطات طاقة مركزية عدة في منطقة صنعاء".وبحسب البيان، فإن الغارات استهدفت أيضا مصنعا للإسمنت.