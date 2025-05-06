الكرملين: 29 زعيما أجنبيا يحضرون عرض 9 أيار في موسكو

أعلن الكرملين أن 29 زعيما أجنبيا، من بينهم الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دي سيلفا، سيحضرون العرض العسكري المقرر في 9 أيار، ضمن قائمة تضم منطقتين على الأقل غير معترف بهما دوليا.



وكشف مستشار الرئاسة يوري أوشاكوف، أن قوات من 13 دولة، من بينها الصين ومصر وبورما، ستشارك في العرض العسكري في الساحة الحمراء، الذي يُقام بعد ثلاث سنوات من الهجوم الروسي على أوكرانيا.