بروكسل تقترح الوقف التام لاستيراد الغاز من روسيا بحلول 2027

اقترحت المفوضية الاوروبية وقفا تامًا لاستيراد الغاز الروسي بحلول نهاية 2027، في ما يشكل تحديا كبيرا بالنسبة الى أوروبا التي تعول الى حد بعيد عليه.



وقال المفوض الاوروبي دان يورغنسن في خلال عرضه الخطة أمام البرلمان الأوروبي: "اليوم، يوجه الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة جدا الى روسيا: لن نسمح بعد اليوم لروسيا باستخدام الطاقة سلاحا ضدنا".

ومثل الغاز الروسي 19 في المئة من واردات الغاز في دول الاتحاد الأوروبي العام 2024.



