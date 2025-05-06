غارات إسرائيلية على مطار صنعاء الدولي ومناطق في العاصمة اليمنية

شنّت إسرائيل سلسلة غارات على مطار صنعاء الدولي ومناطق أخرى في العاصمة، في ثاني هجوم لاسرائيل على اليمن في أعقاب هجوم صاروخي للحوثيين على مطار بن غوريون في تل أبيب.



وأفاد مراسلون لوكالة فرانس برس في العاصمة اليمنية، عن سماع انفجارات عدة وتصاعد لسحب الدخان في عدد من المناطق بينها المطار.



وأفادت قناة "المسيرة" التابعة للمتمردين اليمنيين المدعومين من إيران بأن "عدوانا أميركيا إسرائيليا يستهدف مطار صنعاء الدولي بسلسلة غارات".



لكن مسؤولا في وزارة الدفاع الاميركية أكد ان "القوات الاميركية لم تشارك في الضربات الاسرائيلية على اليمن" الثلاثاء.



وتأتي هذه الضربات بعد يومين من إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن استهداف "مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ بالستي فرط صوتي".