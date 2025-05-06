الجيش: مقتل 7 جنود باكستانيين في انفجار ببلوشستان

أعلن الجيش الباكستاني في بيان، مقتل سبعة من جنوده في انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع استهدفت مركبتهم في إقليم بلوشستان المضطرب جنوب غرب البلاد.