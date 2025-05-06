البرلمان الألماني سيجري تصويتا ثانيا لانتخاب فريدريش ميرتس مستشارا

أعلن زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني المنتمي لتيار يسار الوسط أن البرلمان (البوندستاغ) سيجري تصويتا ثانيا لانتخاب الزعيم المحافظ فريدريش ميرتس مستشارا بعد فشل التصويت الأول.وقال لارس كلينجبايل: "نجحنا الآن في التقدم بطلب لإجراء تصويت ثان اليوم حتى نتمكن من انتخاب المستشار الاتحادي بسرعة".وأضاف: "أفترض أن الأغلبية اللازمة ستتوافر الآن في الجولة الثانية من التصويت ليصبح فريدريش ميرتس المستشار المقبل لبلدنا".