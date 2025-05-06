أوكرانيا وروسيا تتبادلان 205 من أسرى الحرب لكل منهما

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن روسيا وأوكرانيا تبادلتا 205 من أسرى الحرب لكل منهما.



وأفادت الوزارة بأن الإمارات لعبت دور الوسيط في عملية التبادل، كاشفة أن الأسرى الروس المحررين موجودون الآن في روسيا البيضاء لتلقي العلاج والدعم النفسي.