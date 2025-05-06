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نور نيوز: الجولة المقبلة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد الأحد

ذكر موقع نور نيوز الإخباري نقلا عن مسؤول إيراني لم يذكر اسمه أن جولة رابعة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة ستعقد يوم الأحد في سلطنة عمان.