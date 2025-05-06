الأمم المتحدة ترفض خطة إسرائيلية لإغلاق نظام المساعدات الحالي في غزة

رفض مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، خطة طرحتها السلطات الإسرائيلية لإغلاق نظام المساعدات القائم في قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم المكتب في جنيف ينس لايركه: "لا نقبل أي مقترح أو خطة لا ترقى إلى مستوى المبادئ الإنسانية الأساسية المتمثلة في الحياد والنزاهة والاستقلالية في توصيل المساعدات".



وأضاف لايركه أن خطة إسرائيل "معدة لزيادة الرقابة وتقييد الإمدادات، وهو عكس المطلوب".

