الحوثيون يتوعدون بالرد على الغارات الإسرائيلية في اليمن

توعد الحوثيون بالرد على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار صنعاء ومحطات كهرباء في اليمن، عقب هجوم صاروخي شنه المتمردون على إسرائيل.



وقال المكتب السياسي للحوثيين في بيان إن "العدوان الإسرائيلي والأميركي لن يمر بدون رد ولن يثني اليمن عن الاستمرار في موقفه المساند لغزة".