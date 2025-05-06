السودان يعلن الإمارات "دولة عدوان" ويقطع العلاقات الدبلوماسية معها

أعلن السودان دولة الإمارات "دولة عدوان"، وقطع العلاقات الدبلوماسية معها على خلفية اتهام الخرطوم أبو ظبي بتزويد "وكيلها المحلي"، قوات الدعم السريع، بالمال والسلاح.



وتلا وزير الدفاع السوداني إبراهيم ياسين بيانا تضمّن قرارات مجلس الأمن والدفاع وفيها "إعلان دولة الامارات العربية المتحدة دولة عدوان"، و"قطع العلاقات الدبلوماسية معها"،و"سحب السفارة السودانية والقنصلية العامة" من الإمارات.

وأشار البيان الى أن قوات الدعم السريع استخدمت أسلحة إماراتية في استهدافها خلال الأيام الأخيرة لمدينة بورت سودان.

