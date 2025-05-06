انتخاب ميرتس مستشارا في الدورة الثانية من التصويت في البرلمان الألماني

انتخب النواب الألمان الزعيم المحافظ فريدريش ميرتس لمنصب المستشار في الدورة الثانية من التصويت، بعد إخفاقه المفاجىء في الدورة الأولى.



وحصل ميرتس في الدورة الثانية على 325 صوتا من أصل 630 عضوا في المجلس، مقابل 289 صوتا ضده، وحاز بذلك الأغلبية المطلقة.