إسرائيل: إيران ستتحمل عواقب هجمات الحوثيين "كاملة"

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن إيران ستتحمل عواقب أي هجوم من حلفائها الحوثيين "كاملة"، وذلك بعدما استهدف المتمردون مطار تل أبيب قبل يومين.



وقال كاتس في بيان مشترك مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد الإعلان عن قصف إسرائيل لمطار صنعاء "هذا تحذير لرأس الأخطبوط الإيراني: أنت مسؤول بشكل مباشر عن أي هجوم من ذراع الحوثيين ضد دولة إسرائيل، وستتحمل العواقب كاملة".