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ترامب: لا أعتقد أن الولايات المتحدة بحاجة إلى السيارات أو الطاقة أو الأخشاب الكندية
أخبار دولية
2025-05-06 | 11:39
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ترامب: لا أعتقد أن الولايات المتحدة بحاجة إلى السيارات أو الطاقة أو الأخشاب الكندية
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يتطلع إلى لقاء رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، لكنه أكد مجددا أنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة بحاجة إلى السيارات أو الطاقة أو الأخشاب الكندية، وتساءل عما وصفه باعتماد كندا على الولايات المتحدة.
وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" قبيل وصول كارني إلى البيت الأبيض: "سيكون هذا، على الأرجح، سؤالي الوحيد المهم".
أخبار دولية
ترامب
الولايات المتحدة
مارك كارني
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