3 قتلى في الغارات الإسرائيلية على اليمن

خلّفت الغارات التي شنّتها إسرائيل على مطار صنعاء ومناطق أخرى في اليمن ثلاثة قتلى، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" وقناة "المسيرة" التابعتان للحوثيين.



ونقل إعلام الحوثيين عن وزارة الصحة قولها: "سقوط " شهداء و38 جريحا في العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء ومصنع اسمنت عمران ومنطقة عصر ومحطة كهرباء حزيز".