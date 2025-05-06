ترامب: سأصدر إعلانا مهما قبل جولتي في الشرق الأوسط

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يعتزم إصدار إعلان مهم في الأيام المقبلة قبل توجهه إلى الشرق الأوسط، لكنه رفض الكشف عن فحوى هذا الإعلان.



وأكد ترامب خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في البيت الأبيض، أن الإعلان سيكون إيجابيا للغاية وقد يُكشف عنه يوم الخميس أو الجمعة أو الاثنين.