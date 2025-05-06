ترامب: الحوثيون "استسلموا" والضربات الاميركية على اليمن ستتوقف

أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أن الحوثيين "استسلموا" واعدا بأن يتوقف القصف الأميركي لليمن "بأثر فوري".ولدى استقباله رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في المكتب البيضوي، قال ترامب: "أعلن الحوثيون أنهم لم يعودوا يريدون القتال. ببساطة لا يريدون القتال بعد الآن. وسنكرم ذلك. سنوقف القصف، وقد استسلموا".