كايا كالاس لوزير الخارجية الإسرائيلي: الوضع الإنساني في غزة لا يطاق

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أنها أبلغت وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في اتصال هاتفي بأن الوضع الإنساني في غزة لا يطاق.



وقالت في بيان على موقع إكس: "يجب استئناف المساعدات الإنسانية على الفور ويتعين عدم تسييسها أبدا. يجب أن تتم آلية إيصال المساعدات الجديدة عبر الجهات الإنسانية الفاعلة".