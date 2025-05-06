ترامب: الصين تريد التفاوض على اتفاق تجاري وسنلتقي في الوقت المناسب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الصين تريد التفاوض على اتفاق تجاري ينهي الرسوم الجمركية المتبادلة، وأن زعيمي أكبر قوتين اقتصاديتين متنافستين سيلتقيان في الوقت المناسب.



ولفت الى أنه ربما يعاد التفاوض على اتفاقات مع المكسيك وكندا.