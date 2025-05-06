مارك كارني من المكتب البيضوي: كندا "لن تكون أبدا للبيع"

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده "لن تكون أبدا للبيع"، وذلك لدى لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.



وقال كارني: "هناك أماكن ليست أبدا للبيع"، وذلك بعدما لفت الرئيس الأميركي مجددا إلى أنه سيكون "من الأفضل" للجارة الشمالية لبلاده أن تصبح ولاية أميركية لأن ذلك سيشكل "زواجا رائعا".