نتنياهو: إيران تتحمل المسؤولية عن هجمات الحوثيين على إسرائيل

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أنه لولا دعم إيران للحوثيين لما استطاعوا شن هجمات على إسرئيل.



وقال: "من يضربنا مرة نضربه 7 مرات وهذه رسالة لإيران الداعم الرئيسي للحوثيين".



وأضاف نتنياهو: "وجهنا للحوثيين أمس ضربة قوية في ميناء الحديدة واليوم ضربنا مطار صنعاء الذي يستخدمونه لمهاجمتنا وإيران تتحمل المسؤولية عن هجمات الحوثيين على إسرائيل".