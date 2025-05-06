هذا ما سيطلبه ماكرون من الرئيس السوري

سيطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء من الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الذي سيستقبله في باريس "الحرص على جعل مكافحة الإفلات من العقاب واقعا" و"محاكمة" المسؤولين عن "تجاوزات بحق المدنيين"، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.



وشدّد قصر الإليزيه على أن "طلبنا هو حماية كل المدنيين، أيا كان أصلهم وديانتهم"، مشيرا إلى "قلق شديد" لدى فرنسا إزاء "رؤية مواجهات دينية عنيفة للغاية تعود" إلى سوريا.