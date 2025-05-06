مسؤول في المطار لفرانس برس: الغارات الإسرائيلية أدت الى "تدمير كلّي" لمطار صنعاء

أدّت الغارات التي شنّتها إسرائيل على العاصمة اليمنية إلى "تدمير كلّي" لمطار صنعاء الدولي، بحسب ما صرح مسؤول في المطار لوكالة فرانس برس.



وأفاد المسؤول بـ"تدمير ثلاث طائرات في مطار صنعاء من أصل سبع طائرات للخطوط الجوية اليمنية" مشيرا الى أنه تم "تدمير مطار صنعاء الدولي بشكل كامل".