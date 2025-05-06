الهند ستقطع مياه الأنهر التي تروي أراضي باكستان

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن بلاده "ستقطع مياه" الأنهر التي تنبع من أراضيها وتروي باكستان، ردا على الهجوم الذي وقع في الشطر الهندي من كشمير.



وقال مودي في خطاب: "كانت مياه الهند تتدفّق إلى الخارج، هذا الأمر سيتوقف الآن خدمة لمصالح الهند وهي ستستعمل لخدمة البلاد".