سلطنة عمان تعلن اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الحوثيين والولايات المتحدة

أعلن وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي أن الحوثيين في اليمن والولايات المتحدة توصلوا الى اتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك بعيد اعلان دونالد ترامب انتهاء الضربات الاميركية على المتمردين الموالين لايران.



وقال الوزير العماني: "بعد المناقشات والاتصالات التي أجرتها سلطنة عمان مؤخراً مع الولايات المتحدة الأميركية والسلطات المعنية في صنعاء بهدف تحقيق خفض التصعيد، فقد أسفرت الجهود عن التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين".



وأضاف: "في المستقبل لن يستهدف أي منهما الآخر بما في ذلك السفن الاميركية في البحر الاحمر ومضيق باب المندب".

