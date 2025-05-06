الخارجية الأميركية: دمج مكتب الشؤون الفلسطينية مع السفارة الإسرائيلية بالقدس

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، أن الوزير ماركو روبيو قرر دمج المكتب الذي يدير علاقات واشنطن مع الفلسطينيين في السفارة الأميركية بالقدس.



وقالت للصحفيين، إن مكتب الشؤون الفلسطينية سيرفع تقاريره الآن إلى السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، وسيُدمج مع الأقسام الأخرى في السفارة الرئيسية لدى إسرائيل في خلال الأسابيع المقبلة.

