قيادي حوثي: الحركة ستواصل هجماتها دعما لغزة

ذكرت قناة المسيرة نقلا عن رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين في اليمن مهدي المشاط أن الحركة المتحالفة مع إيران ستواصل هجماتها دعما لغزة.وقال مخاطبا الإسرائيليين" "من الآن وصاعدا، الزموا الملاجئ، أو غادروا إلى أوطانكم فورا؛ فلن يكون بمقدور حكومتكم الفاشلة حمايتُكم بعد اليوم".وأضاف: "أي عدوانٍ لن يثني اليمن عن قراره المحق في مساندة الأشقاء في فلسطين، حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار الظالم عن قطاع غزة".