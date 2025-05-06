واشنطن تدعو الهند وباكستان للتوصل الى "حل مسؤول"

دعت الولايات المتحدة الهند وباكستان الى العمل من أجل "حل مسؤول"، بعيد اعلان نيودلهي أنها "ستقطع مياه" الأنهر التي تروي أراضي باكستان ردا على هجوم دام في الشطر الهندي من كشمير.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية تامي بروس للصحفيين: "نواصل حض باكستان والهند على العمل من أجل حل مسؤول يحفظ السلام على المدى البعيد والاستقرار الاقليمي في جنوب آسيا".