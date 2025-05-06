كارني يتحدث عن "محادثات بناءة جدا" إثر لقائه ترامب

وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني محادثاته الثلاثاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها "بناءة جدا"، وقال إن الحوار بشأن النزاع التجاري القائم سيتواصل في قمة مجموعة السبع الشهر المقبل.



وقال كارني لصحفيين بعد لقائه ترامب في المكتب البيضوي: "لقد أجرينا ما يمكن أن أصفه بأنها مناقشات واسعة النطاق، وكما قلت قبل لحظات، بناءة جدا".



وأضاف: "اتفقنا على إجراء مزيد من المحادثات في الأسابيع المقبلة ونتطلع إلى لقاء بيننا في قمة مجموعة السبع في كاناناسكيس في ألبرتا".





