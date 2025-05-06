طهران تبدي "انزعاجها" من القبض على إيرانيين في بريطانيا

أبدى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي "انزعاجه" من أنباء عن إلقاء السلطات البريطانية القبض على مواطنين إيرانيين.



وأكد في منشور على موقع التواصل إكس أن إيران مستعدة للمساعدة في التحقيقات إذا ثبتت "مزاعم حدوث مخالفات".